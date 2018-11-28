2018-11-28T12:43:45+03:00
Общество

В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов

Прорыв произошел в Кизеле на улице Привокзальной
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Зима еще не наступила, а в Прикамье лопаются водоводы.Зима еще не наступила, а в Прикамье лопаются водоводы.
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 ноября, произошел прорыв водовода, который снабжал водой 32 жилых дома в Кизеле. Теперь они остались без воды.

Об этом городские власти сообщили в краевое управление МЧС.

- Нам поступило сообщение о коммунальной аварии в Кизеле, в результате которой без водоснабжения остались 32 жилых дома, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Прорыв водовода произошел на улице Привокзальной. В Кизеле организован подвоз воды.

В городской администрации сообщили, что сейчас в месте прорыва водовода ведутся аварийно-ремонтные работы. Адреса и график подвоза воды можно уточнить по телефону у диспетчера ЕДДС района: 4-19-66, 112.

Ранее мы писали, что позавчера подобная коммунальная авария произошла в Лысьве. Там пришлось отключить водоснабжение в 12 многоквартирных домах на улице Чапаева из-за аварии на сетях. Без воды остались около 2 500 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар
В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек
Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации
Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы
Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании
«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов
В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота
«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом
Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию
В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу
В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека
В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества
«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска