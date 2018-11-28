В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-28T12:43:45+03:00

Зима еще не наступила, а в Прикамье лопаются водоводы.

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Сегодня, 28 ноября, произошел прорыв водовода, который снабжал водой 32 жилых дома в Кизеле. Теперь они остались без воды.

Об этом городские власти сообщили в краевое управление МЧС.

- Нам поступило сообщение о коммунальной аварии в Кизеле, в результате которой без водоснабжения остались 32 жилых дома, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Прорыв водовода произошел на улице Привокзальной. В Кизеле организован подвоз воды.

В городской администрации сообщили, что сейчас в месте прорыва водовода ведутся аварийно-ремонтные работы. Адреса и график подвоза воды можно уточнить по телефону у диспетчера ЕДДС района: 4-19-66, 112.

Ранее мы писали, что позавчера подобная коммунальная авария произошла в Лысьве. Там пришлось отключить водоснабжение в 12 многоквартирных домах на улице Чапаева из-за аварии на сетях. Без воды остались около 2 500 человек.