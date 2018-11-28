2018-11-28T12:22:24+03:00
Общество

В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек

Успевайте отдать ваш голос за любимое медучреждение
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Конкурс «Клиника года-2018», который проводит «Комсомольская правда»-Пермь» позволяет узнать, какие клиники Пермского края пользуются доверием у местных жителей, куда они с удовольствием обращаются, к каким врачам стараются попасть на прием.

Сейчас в конкурсе участвуют уже сорок три медицинских учреждения Пермского края, которые борются за победу в 22 номинациях конкурса, самой популярной из которых стала «Клиника с лучшим сервисом».

В конкурсе проголосовали более 3 400 человек! Если вы хотите проголосовать, заходите на сайт «Комсомольской правды» - https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018 и отдайте ваш голос любимому медицинскому учреждению. Кстати, в конкурсе могут принимать участие любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

Главным партнером конкурса «Клиника года-2018» стал центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед».

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