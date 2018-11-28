Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-28T12:07:41+03:00

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Инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми Михаил Шафранов получил благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Высокую награду ему вручил губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Вы и сами активно занимаетесь спортом, и вот уже тридцать лет помогаете развивать спорт в Пермском крае, привлекая к здоровому образу жизни своих коллег», — отметил Максим Решетников.

Михаил Шафранов уже более трёх десятков лет развивает спорт на пермской площадке холдинга «УРАЛХИМ». Он проводит важную работу по пропаганде активного образа жизни, организуя ежегодную заводскую спартакиаду по 15 видам спорта, а также корпоративные спортивные мероприятия компании, соревнования Росхимпрофсоюза, краевые спартакиады ветеранов, трудящихся Пермского края. Под его руководством спортсмены «ПМУ» защищают честь предприятия на уровне города и края. В спартакиаде, проводимой пермским краевым комитетом Росхимпрофсоюза, сборная «ПМУ» отстаивает звание чемпиона на протяжении многих лет.

Михаил Васильевич и сам активно выступает на соревнованиях, личным примером показывая, что физкультура и спорт являются основой здорового образа жизни. Он занимается легкой атлетикой и за последние пять лет принял участие во всех легкоатлетических пробегах города Перми и Пермского края, а также в зарубежных марафонах.

Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Мне очень приятно получить благодарность от Президента России. Спорт, наш завод и люди, которые здесь работают – это самое главное в моей жизни. Нужно любить то, чем ты занимаешься, только тогда будет хороший результат.

За свою трудовую деятельность Михаил Шафранов был отмечен многочисленными наградами: Знаком «Отличник физической культуры и спорта», Почетным знаком Росхимпрофсоюза «За активную работу в профсоюзе» II степени, Почетными грамотами и Благодарностями ОАО «Минеральные удобрения», Благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Почетным знаком Росхимпрофсоюза «За заслуги» и другими.