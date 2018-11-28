Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-28T11:53:23+03:00

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52-летний житель Чердыни становился агрессивным в пьяном состоянии. Он постоянно душил свою жену и угрожал ее убить. Так, в августе супруги вновь серьезно поссорились. Жена легла на кровать и укрылась одеялом. Мужчина подошел к ней, набросил одеяло на голову и стал душить. При этом, он кричал на нее и угрожал убить.

История повторилась в октябре. Мужчина вновь напился. Он схватил бедную женщину за горло и стал сдавливать, обещая ее убить.

Женщина перепугалась, что он от угроз перейдет к делу и написала заявление в полицию. Следствие завершено и материалы дела переданы в суд. За угрозу убийством мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании