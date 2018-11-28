2018-11-28T11:53:23+03:00
Происшествия

Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы

Мужчина постоянно душил свою жену
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

52-летний житель Чердыни становился агрессивным в пьяном состоянии. Он постоянно душил свою жену и угрожал ее убить. Так, в августе супруги вновь серьезно поссорились. Жена легла на кровать и укрылась одеялом. Мужчина подошел к ней, набросил одеяло на голову и стал душить. При этом, он кричал на нее и угрожал убить.

История повторилась в октябре. Мужчина вновь напился. Он схватил бедную женщину за горло и стал сдавливать, обещая ее убить.

Женщина перепугалась, что он от угроз перейдет к делу и написала заявление в полицию. Следствие завершено и материалы дела переданы в суд. За угрозу убийством мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар
В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов
В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек
Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации
Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании
«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов
В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота
«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом
Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию
В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу
В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека
В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества
«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска