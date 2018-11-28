2018-11-28T11:26:42+03:00
Происшествия

Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании

Стоимость лечения составила 127, 5 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пьяный житель Ординского района в июне 2016 года ночью избил мужчину. Он нанес ему удары деревянной бейсбольной битой по голове и ногами. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость лечения составила более 127,5 тысяч рублей. Лечение оплачено «Капитал - Медицинское страхование».

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края обратился с иском в суд на мужчину, причинившего вред. Тем более, что приговором Дзержинского районного суда г. Перми «бейсболист» был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ординский районный суд принял решение о взыскании с ответчика денежных средств, затраченные на лечение. Кроме того, «бейсболист» должен оплатить государственную пошлину. Решение суда в законную силу не вступило.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар
В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов
В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек
Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации
Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы
«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов
В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота
«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом
Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию
В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу
В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека
В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества
«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска