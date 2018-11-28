Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-28T11:26:42+03:00

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Пьяный житель Ординского района в июне 2016 года ночью избил мужчину. Он нанес ему удары деревянной бейсбольной битой по голове и ногами. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость лечения составила более 127,5 тысяч рублей. Лечение оплачено «Капитал - Медицинское страхование».

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края обратился с иском в суд на мужчину, причинившего вред. Тем более, что приговором Дзержинского районного суда г. Перми «бейсболист» был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ординский районный суд принял решение о взыскании с ответчика денежных средств, затраченные на лечение. Кроме того, «бейсболист» должен оплатить государственную пошлину. Решение суда в законную силу не вступило.