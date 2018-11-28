2018-11-28T11:23:22+03:00
Общество

«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов

Занятия в пятом корпусе вуза уже возобновились
Андрей МАТЛИН
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Из этого корпуса вчера эвакуировали студентов. Фото: соцсети.Из этого корпуса вчера эвакуировали студентов. Фото: соцсети.
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Вчера днем, 27 ноября, из корпуса классического университета, где занимаются филологи и географы, эвакуировали всех студентов и преподавателей, и занятий в этот день больше не было. А к зданию филологического факультета и факультета современных иностранных языков и литератур стали прибывать пожарные машины.

- Сегодня занятия возобновились – серьезного возгорания не было, - сообщили в ПГНИУ. – Около 14.30 27 ноября в пятом корпусе Пермского университета сработали система противопожарной сигнализации и система оповещения при пожаре. Из этого корпуса были оперативно эвакуированы все сотрудники и студенты, все занятия в этом здании были отменены до конца дня полностью. Частично лекции перенесли в аудитории других корпусов.

Как выяснилось, источник возгорания находился в подсобном помещении компьютерного класса, в аудитории № 30. В этот в момент внутри помещений никого не было, никто не пострадал. На место прибыли шесть пожарных расчетов и машина скорой помощи. Площадь возгорания составила около 2 квадратных метров.

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