2018-11-28T11:06:03+03:00
Происшествия

В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота

Водитель с многочисленными ушибами и переломами доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Около полуночи в Дзержинском районе Перми произошла авария, в которой пострадали водитель и пассажир «Киа Рио». 33-летний водитель иномарки двигался по улице Хабаровской в направлении ул. Якутской.

- В районе дома №44 на скорости «Киа» на скорости врезалась в металлические ворота, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП водитель с многочисленными ушибами и переломами отправлен в больницу. 33-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.

Правоохранительными органами вынесено определение о возбуждении дела и проведении административного расследования. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что 26 ноября в ДТП на трассе Чернушка-Куеда пострадали четыре человека. Около 8 утра в направлении Куеды двигался автомобиль УАЗ-390945. По предварительным данным, 60-летний водитель УАЗика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле-Нива».

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