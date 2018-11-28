2018-11-28T10:53:18+03:00
Происшествия

«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом

Ребенка привели в больницу 31 декабря прошлого года
Константин КЯКИНЕН
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В Кудымкаре завершено расследование уголовного дела в отношении двух медицинских работников. 52-летняя и 58-летняя женщины обвиняются в причинении смерти ребенку по неосторожности.

По данным следствия, 31 декабря 2017 года мама годовалого ребенка вызвала «скорую помощь». У малыша была повышенная температура и его увезли в стационар № 3 села Ошиб Кудымкарской районной больницы. Там ему стало хуже, и его перевезли в больницу Коми-Пермяцкого округа», где он скончался в новогоднюю ночь в реанимационном отделении.

- Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, медицинские работники допустили дефекты оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Вследствие преступной небрежности, допущенной обвиняемыми, малолетний пациент скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, медицинские работники предстанут перед судом.

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