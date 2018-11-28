2018-11-28T10:26:34+03:00
Общество

Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию

На следующей недели новоселы получат ключи
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Вчера введен в эксплуатацию второй дом современного квартала. «Новый центр» от российской девелоперской компании «Талан». Уже на следующей неделе новоселы начнут получать ключи.

«Новый центр» притягивает взгляды. Для его разработки «Талан» привлек английское архитектурное бюро «Aukett Swanke». Архитектура образована контрастным сочетанием 25-этажных вертикалей – жилых башен, и двухэтажных горизонталей – торговой галереи. Всё это образует два гармоничных квартала, где четко зонируется частное приватное пространство и общественное. Это очень важно для шумного города.

Видовые характеристики жилого комплекса впечатляют, поэтому девелопер не мог ими пренебречь. Жилые башни спроектированы таким образом, чтобы максимально раскрыть виды на город. В доме установлен первый в Перми панорамный лифт. Жители «Нового центра» могут отдохнуть в тишине на террасе, расположенной на 23 этаже.

Динамика продаж говорит о том, что пермяки высоко оценили этот проект. В первой очереди комплекса компания «Талан» продала все квартиры за 10 месяцев, во втором доме – за 11 месяцев. В третьем доме за год до сдачи осталось всего 3 свободные квартиры.

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