2018-11-28T08:01:52+03:00
Происшествия

В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу

Обстоятельства ДТП выясняются
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюФото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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Ночью 27 ноября в Дзержинском районе Перми произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Хабаровская в направлении улицы Якутская двигался автомобиль «Киа Рио», за рулем которого был 33-летний житель Перми.

- Предварительно установлено, что в районе дома № 44 водитель, превысив скорость, не справился с управлением и допустил наезд на металлические ворота, - сообщили в пресс-службе. - В результате ДТП водитель с многочисленными ушибами и переломами госпитализирован в больницу. Его 33-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции. Также будет выясняться, был ли пьян водитель в момент ДТП.

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