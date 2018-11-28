В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-28T07:37:24+03:00

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26 ноября в ДТП на трассе Чернушка-Куеда пострадали четыре человека. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю, около 8 утра в направлении Куеды двигался автомобиль УАЗ-390945.

- 60-летний водитель УАЗа, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле-Нива», - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате аварии водитель и пассажир УАЗа попали в больницу, еще одному пассажиру назначено амбулаторное лечение. Пассажир иномарки также будет лечиться дома.

Ранее мы писали о том, что утром 27 ноября на автодороге Кукуштан-Чайковский произошло смертельное ДТП. 53-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада-219020» грубо нарушила правила дорожного движения и пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В итоге она допустила столкновение с бензовозом «Вольво».