2018-11-28T06:58:58+03:00
Общество

В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества

По этому поводу возбудили уголовные дела
Андрей МАТЛИН
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Использование некоторых лекарств должно строго контролироваться.Использование некоторых лекарств должно строго контролироваться.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми проверили аптеки одной из пермских аптечных сетей. Они выяснили, что в них регуляно нарушали законодательство о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

- Мы проверили аптечные учреждения, принадлежащие ООО «Аптеки «Будь здоров!», - сообщили в краевой прокуратуре. – В частности, аптеки, расположенные на улицах 1905 года, 12 «а», Розалии Землячки, 6, Крупской, 50, Дружбы, 13, 20, Тургенева, 16. Выяснилось, что с мая по август этого года в этих аптеках было предъявлено более 50 поддельных рецептов на психотропные и сильнодействующие препараты, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

Материалы проверки прокуратурой направлены в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела

по факту подделки рецептов на получение психотропных и сильнодействующих лекарственных средств.

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