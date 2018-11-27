«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-27T19:47:05+03:00

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- У 21-й школы много народу, полиция и телевидение. Кто знает, что там происходит? - такие сообщения стали появляться в соцсетях вечером 27 ноября.

Как оказалось, в самой школе, расположенной на углу улиц Сибирская и Пермская, не происходит абсолютно ничего. А вот в соседнем здании, где расположен ночной клуб "Space Jam", должен был состояться концерт скандально известной группы IC3PEAK. Поэтому около входа и дежурила полиция.

- Сотрудники полиции просто осуществляют охрану общественного порядка, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как сообщили пользователи соцсетей, концерт, который дважды переносили, в результате был полностью отменен.

Напомним, ранее была озвучена информация, что концерт группы может быть отменен из-за «суицидальной направленности» текстов этого коллектива.