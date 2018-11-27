2018-11-27T19:47:05+03:00
Общество

«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа

Оказалось, просто концерт
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- У 21-й школы много народу, полиция и телевидение. Кто знает, что там происходит? - такие сообщения стали появляться в соцсетях вечером 27 ноября.

Как оказалось, в самой школе, расположенной на углу улиц Сибирская и Пермская, не происходит абсолютно ничего. А вот в соседнем здании, где расположен ночной клуб "Space Jam", должен был состояться концерт скандально известной группы IC3PEAK. Поэтому около входа и дежурила полиция.

- Сотрудники полиции просто осуществляют охрану общественного порядка, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как сообщили пользователи соцсетей, концерт, который дважды переносили, в результате был полностью отменен.

Напомним, ранее была озвучена информация, что концерт группы может быть отменен из-за «суицидальной направленности» текстов этого коллектива.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска
В Прикамье 19-летний любитель пьяной езды отправился в колонию
Более 50 поддельных рецептов на психотропные вещества обнаружили в аптеках Перми
«Люди ждали помощи, боясь пошевелиться»: два рыбака на вездеходе провалились под лед на Сылве
В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину