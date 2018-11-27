2018-11-27T19:04:45+03:00
Происшествия

Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми

30-летний рабочий был там в командировке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В понедельник, 26 ноября, в Астраханской области произошла трагедия. 30-летний электромонтажник, приехавший вместе со своей бригадой из Пермского края в командировку, работал в селе Вязовка. Когда мужчина стал менять электрический счетчик в трансформаторной будке, он получил удар током.

- Коллеги оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, однако мужчина скончался на месте до приезда бригады медиков, - сообщили в следственном отделе СУ СК России по Астраханской области. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Добрянке осудят электромонтера, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. 19 февраля в Добрянке рухнул башенный кран, который упал прямо на припаркованные автомобили. Их владельцам был причинен ущерб более чем на полмиллиона.

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