В Перми осудили руководителей очередной пирамиды

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-27T18:16:29+03:00

Они выманили у пермяков более 80 миллионов

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Руководителей двух организаций - ООО «Юрправо» и кредитно-потребительского кооператива граждан «Социальная защита граждан» - Владислава Прижимина и Елену Просвирину Свердловский районный суд Перми признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности.

- С января 2009 года по декабрь 2011 года руководители ООО «Юрправо» и НО КПКГ «Социальная защита граждан» без разрешения на осуществление банковской деятельности привлекали денежные средства граждан под высокий процент, а также выдавали займы населению под залог недвижимого имущества, - сообщили в Генеральной прокуратуре России. - При этом они не имели возможности выполнить свои финансовые обязательства перед гражданами и вернуть им недвижимое имущество.

В результате действий этих пирамид пермякам был причинен ущерб более чем на 80 миллионов рублей.

Суд приговорил организатора пирамиды - Владислава Прижимина - к четырем годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей, а Елену Просвирину - к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 160 тысяч рублей.