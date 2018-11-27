2018-11-27T16:26:28+03:00
Общество

Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска

Ее мама утверждает, что девочку избили
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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На прошлой неделе в соцсетях появился пост жительницы Краснокамска, которая уверяла, что ее пятиклассницу-дочь жестоко избили в школе. По словам мамы, у девочки зафиксированы ушиб позвоночника и сотрясение мозга. По данному факту министерство образования возбудило проверку. Также обстоятельства получения травм выясняет следственный комитет.

- Предварительно установлено, что 19 ноября этого года учащаяся 5 «а» класса со своими одноклассниками на школьном стадионе строила снежную крепость и играла в снежки, - сообщили в пресс-службе. - В это время девочка получила травму. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения.

По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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