В Прикамье 19-летний любитель пьяной езды отправился в колонию

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-27T15:32:13+03:00

Молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

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19-летний житель поселка Кез Верещагинского района неоднократно нарушал правила дорожного движения. Он был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но выводом для себя не сделал.

В конец июня этого года он снова сел за руль пьяный. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым он управлял, в селе Сепыч для проверки. Они сразу поняли, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

- В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения «Алкотестер» показал наличие в выдыхаемом молодым человеком воздухе 0,79 мг/л этилового спирта, - сообщили в краевой полиции. - Нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Дальнейшая проверка выявила, что молодой человек ранее судим за езду в нетрезвом виде. Однако он вновь сел пьяным за руль.

С учетом неотбытой части водителю назначено наказание в виде одного года 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.