2018-11-27T15:03:42+03:00
Происшествия

«Люди ждали помощи, боясь пошевелиться»: два рыбака на вездеходе провалились под лед на Сылве

Их спасли с помощью надувной лодки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского краяФото: Министерство территориальной безопасности Пермского края
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 27 ноября, два рыбака выехали на вездеходе «Вепрь» на лед реки Сылва. Они отъехали от берега примерно на 500 метров, когда лед под ними стал трещать. Еще несколько минут – и вездеход провалился в полынью.

Рыбаки позвонили в службу спасения. Прибывшие на место краевые спасатели увидели, что лед слишком тонкий и при малейшем движении вездеход может полностью уйти под воду. Поэтому выбраться из машины рыбаки не могли.

- Люди ждали помощи, боясь пошевелиться, - рассказали в краевой службе спасения.

Спасатели поставили на лед надувную лодку и с ее помощью три человека в гидрокостюмах и спасательных жилетах осторожно подобрались к вездеходу и вытащили оттуда людей. А потом на лодке эвакуировали их на берег.

- Постоянно было слышно, как трещит лед. Возможность провалиться преследовала группу на всем протяжении пути, - говорят спасатели.

На берегу пострадавших рыбаков передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенные замерзли, но ни переохлаждения, ни отморожения у них не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска
В Прикамье 19-летний любитель пьяной езды отправился в колонию
Более 50 поддельных рецептов на психотропные вещества обнаружили в аптеках Перми
В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину