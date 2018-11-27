«Люди ждали помощи, боясь пошевелиться»: два рыбака на вездеходе провалились под лед на Сылве

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-27T15:03:42+03:00

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Днем во вторник, 27 ноября, два рыбака выехали на вездеходе «Вепрь» на лед реки Сылва. Они отъехали от берега примерно на 500 метров, когда лед под ними стал трещать. Еще несколько минут – и вездеход провалился в полынью.

Рыбаки позвонили в службу спасения. Прибывшие на место краевые спасатели увидели, что лед слишком тонкий и при малейшем движении вездеход может полностью уйти под воду. Поэтому выбраться из машины рыбаки не могли.

- Люди ждали помощи, боясь пошевелиться, - рассказали в краевой службе спасения.

Спасатели поставили на лед надувную лодку и с ее помощью три человека в гидрокостюмах и спасательных жилетах осторожно подобрались к вездеходу и вытащили оттуда людей. А потом на лодке эвакуировали их на берег.

- Постоянно было слышно, как трещит лед. Возможность провалиться преследовала группу на всем протяжении пути, - говорят спасатели.

На берегу пострадавших рыбаков передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенные замерзли, но ни переохлаждения, ни отморожения у них не было.