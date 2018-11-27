В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-27T14:41:54+03:00

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Забег на лыжах среди горожан пройдет в несколько этапов. 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) пройдут отборочные этапы и полуфиналы. Финал состоится 18 декабря. Лыжная трасса будет проложена по улицам города. В лыжных гонках примут участие профессиональные спортсмены и финалисты соревнований среди любителей.

Индивидуальная регистрация уже открыта на russiarunning.ru. Команды могут регистрироваться в школе «Летающий лыжник». Планируется, что в спринте примут участие порядка тысячи пермяков.

- Чтобы добавить в спортивные состязания немного новогодней сказки, мы решили назвать наш спринт по мотивам популярного кинофильма, - отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - В нем смогут принимать участие семьи, профессиональные и учебные коллективы, взрослые, дети

Для зрителей в стартовом городке будут организованы теплые палатки, где можно будет согреться и попить чай, также подготовлены развлекательная программа.

Идею проведения соревнований оценил мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Рауль Шакирзянов.

- Мне как спортсмену приятно, что у нас в городе организуются такие состязания, - заявил спортсмен. - Уверен, что это будет очень зрелищно. В России городские спринты, пожалуй, нигде больше не проводились.