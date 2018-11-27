В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-27T13:57:35+03:00

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В Соликамске двое приятелей 38 и 32 лет подошли к забору исправительной колонии и попытались переслать героин в зону с помощью рогатки. Но их замысел прервали. На месте преступления их задержали сотрудники ФСБ России по Пермскому краю совместно со службой безопасности учреждения.

- Мужчины были признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере на территории исправительного учреждения, - сообщили в краевой полиции. - Судом была учтена неотбытая часть по ранее вынесенным приговорам. 38-летнему мужчине назначено наказание в виде десяти лет и восьми месяцев заключения. Его 32-летний в местах лишения свободы проведет десять лет и пятнадцать дней. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Ранее мы писали, что в Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей.