2018-11-27T13:57:35+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки

Их задержали и приговорили к длительным срокам заключения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске двое приятелей 38 и 32 лет подошли к забору исправительной колонии и попытались переслать героин в зону с помощью рогатки. Но их замысел прервали. На месте преступления их задержали сотрудники ФСБ России по Пермскому краю совместно со службой безопасности учреждения.

- Мужчины были признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере на территории исправительного учреждения, - сообщили в краевой полиции. - Судом была учтена неотбытая часть по ранее вынесенным приговорам. 38-летнему мужчине назначено наказание в виде десяти лет и восьми месяцев заключения. Его 32-летний в местах лишения свободы проведет десять лет и пятнадцать дней. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Ранее мы писали, что в Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей.

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