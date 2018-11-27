2018-11-27T13:48:55+03:00
Общество

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям

На пермском заводе холдинга «УРАЛХИМ» в рамках празднования в России Дня матери подвели промежуточные итоги поддержки материнства и детства
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

Коллективный договор, заключенный между сотрудниками филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми и предприятием на период с 2017 по 2020 г., предусматривает пакет социальных льгот, гарантий и компенсаций, направленных на заботу о работниках-родителях и их детях.

Единовременная материальная помощь от предприятия выплачивается сотрудникам филиала «ПМУ», впервые вступающим в брак. Они также получают три дополнительных оплачиваемых дня отпуска. Женщины, работающие на заводе, имеют право в 16 недель беременности выйти в додекретный отпуск с сохранением среднемесячной оплаты труда. Далее при рождении ребенка компания выплачивает работникам единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. При этом, если оба родителя являются сотрудниками предприятия, то эта льгота предоставляется каждому из них. Отцы получают два дополнительных дня неоплачиваемого отпуска, чтобы встретить супругу с новорожденным из роддома.

Если муниципалитет не предоставил ребёнку сотрудницы «ПМУ» место в детском саду, то предприятие компенсирует матери часть платы за посещение частного дошкольного учреждения. Когда дети идут в первый класс, работники «ПМУ» получают в подарок наборы школьных принадлежностей и дополнительный день оплачиваемого отпуска 1 сентября. Одиноким матерям и отцам завод предоставляет один день оплачиваемого отпуска в месяц, многодетным матерям - два дополнительных оплачиваемых дня в год и один допополнительный неоплачиваемый день отпуска в месяц.

Филиал «ПМУ» организует для детей сотрудников в возрасте до 14 лет отдых в летних детских оздоровительных лагерях Пермского края и на Чёрном море, зимние туристические поездки, приобретает сладкие новогодние подарки.

Для детей работников старше 14 лет на «ПМУ» каждое лето организуется подростковый трудовой лагерь. Ребята имеют возможность в течение месяца поработать на одном предприятии со своими родителями, получить хороший опыт, трудовую книжку и первую зарплату.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- Дети – это то, ради чего мы каждый день ходим на работу и стремимся достигать самых лучших результатов. Поддержка материнства и детства всегда была приоритетом социальной политики нашего предприятия. Помощь родителям на всех этапах взросления детей, обеспечение занятости в летний период – это преимущество пермского завода «УРАЛХИМа» как работодателя.

Ольга Завязкина, диспетчер производственного отдела филиала «ПМУ»:

- Я благодарна нашему предприятию за компенсацию 85% стоимости путевок в детский лечебно-оздоровительный лагерь в Усть-Качке. У меня двое детей и оба там отдохнули, укрепили здоровье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период»
В Прикамье мужчины пытались перебросить героин в колонию с помощью рогатки
Узнайте то, чего не знает Google
В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
Бесплатно провезти домашнее животное в пригородных поездах АО «СПК» можно будет 30 ноября
В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус
«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру
Пермская полиция ищет свидетеля преступления
Пермскому стадиону «Звезда» подарили новый газон
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину