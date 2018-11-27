Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» предоставляет дополнительные льготы матерям и их детям

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-27T13:48:55+03:00

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Коллективный договор, заключенный между сотрудниками филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми и предприятием на период с 2017 по 2020 г., предусматривает пакет социальных льгот, гарантий и компенсаций, направленных на заботу о работниках-родителях и их детях.

Единовременная материальная помощь от предприятия выплачивается сотрудникам филиала «ПМУ», впервые вступающим в брак. Они также получают три дополнительных оплачиваемых дня отпуска. Женщины, работающие на заводе, имеют право в 16 недель беременности выйти в додекретный отпуск с сохранением среднемесячной оплаты труда. Далее при рождении ребенка компания выплачивает работникам единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. При этом, если оба родителя являются сотрудниками предприятия, то эта льгота предоставляется каждому из них. Отцы получают два дополнительных дня неоплачиваемого отпуска, чтобы встретить супругу с новорожденным из роддома.

Если муниципалитет не предоставил ребёнку сотрудницы «ПМУ» место в детском саду, то предприятие компенсирует матери часть платы за посещение частного дошкольного учреждения. Когда дети идут в первый класс, работники «ПМУ» получают в подарок наборы школьных принадлежностей и дополнительный день оплачиваемого отпуска 1 сентября. Одиноким матерям и отцам завод предоставляет один день оплачиваемого отпуска в месяц, многодетным матерям - два дополнительных оплачиваемых дня в год и один допополнительный неоплачиваемый день отпуска в месяц.

Филиал «ПМУ» организует для детей сотрудников в возрасте до 14 лет отдых в летних детских оздоровительных лагерях Пермского края и на Чёрном море, зимние туристические поездки, приобретает сладкие новогодние подарки.

Для детей работников старше 14 лет на «ПМУ» каждое лето организуется подростковый трудовой лагерь. Ребята имеют возможность в течение месяца поработать на одном предприятии со своими родителями, получить хороший опыт, трудовую книжку и первую зарплату.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми по персоналу:

- Дети – это то, ради чего мы каждый день ходим на работу и стремимся достигать самых лучших результатов. Поддержка материнства и детства всегда была приоритетом социальной политики нашего предприятия. Помощь родителям на всех этапах взросления детей, обеспечение занятости в летний период – это преимущество пермского завода «УРАЛХИМа» как работодателя.

Ольга Завязкина, диспетчер производственного отдела филиала «ПМУ»:

- Я благодарна нашему предприятию за компенсацию 85% стоимости путевок в детский лечебно-оздоровительный лагерь в Усть-Качке. У меня двое детей и оба там отдохнули, укрепили здоровье.