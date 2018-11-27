Узнайте то, чего не знает Google

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-27T12:48:58+03:00

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Чего не знает Google? У него нет информации «из первых рук» о самом разнообразном опыте российских компаний, их начинаниях и проектах в 2018 году, о том, с чем они столкнулись, и как с этим справились. У Googla найдется много общих слов и общедоступной информации, о том, что ждет бизнес в 2019 году, но нет конкретики от представителей самых разных его сегментов.

Зато она есть у специалистов ГК «ИТ – АРБ Про», которые 25 лет разрабатывают стратегии для российских и иностранных компаний. «Базовые стратегии» - это традиционный (проводится с 2004 г.) бизнес-форум, на котором специалисты «АРБ Про» подводят и анализируют итоги уходящего года и делают прогнозы на следующий.

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Материалы для конференции готовят 16 специалистов. На этот раз основными темами станут:

- актуальные тренды макроэкономики, чтобы прогнозировать, как они отразятся на российском бизнесе;

- российские проекты с реальными показателями эффективности: искусственный интеллект, 3D-печать, альтернативная энергетика и др.;

- значение интернет-стратегии для бизнеса;

- итоги и уроки российской экономики в 2018 году;

- тренды и прогнозы на 2019-й, ситуация по регионам и отраслям, характеристика в цифрах;

- зоны роста и риски.

Как поступить со всей этой информацией? Использовать для стратегии на 2019 г. Адекватной, обоснованной, работающей, успешной. Спикеры конференции спроецируют все данные на конкретные действия на 2019 г., которыми может воспользоваться любой из участников. Какого бы масштаба ни был его бизнес. Ведь все бизнес-организмы действуют по одному закону. Каждый маленький имеет прототип на глобальном уровне.

«Планировать — это не угадывать будущее. Это иметь гибкую программу действий. Программу, которая работает, если вы умеете быстро принимать решения и реализовывать их. Не нужно бороться с ветром перемен, сделайте его своим союзником», - считает Сергей МАКШАНОВ, главный идеолог и хедлайнер «Базовых стратегий», эксперт по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «ИТ – АРБ Про».

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