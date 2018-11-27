В Перми 43-летний мужчина убил соседа и снял с его банковской карты 14 тысяч рублей
18 сентября в комнате общежития в Мотовилихинском районе произошло убийство. 43-летний мужчина поссорился с соседом и нанес ему множественные удары по голове и телу молотком и металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
После этого мужчина забрал у соседа банковскую карту и снял в банкомате с его счета 14 тысяч рублей, сообщили в следственном комитете Прикамья.
Уголовное дело завершено. Следствием собрана достаточная доказательная база. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и краже с банковского счета.
Пермская полиция ищет свидетеля преступления. Мужчина может помочь в раскрытии грабежа. 14 ноября в парке камней возле железнодорожного вокзала «Пермь-2» неизвестный выхватил у прохожего сумку. По данным оперативников, мужчина мог стать свидетелем преступления.