2018-11-27T11:44:50+03:00
Происшествия

В Перми на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и пассажирский автобус

Пострадавших нет, водитель автобуса ехал на обед
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Анатолий ЯКИМОВ
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В Перми утром на железнодорожном переезде в микрорайоне Гайва столкнулись тепловоз и пассажирский автобус №71. Пострадавших нет.

- Авария произошла в обеденное время, - рассказали нам в краевой полиции. - В это время автобус ехал пустой, никого в салоне не было. Причины аварии выясняются.

Тем временем, в Добрянке за падение башенного крана осудят электромонтера. Напомним, 19 февраля башенный кран упал прямо на припаркованные автомобили. В соцсетях местные жители писали, что на месте ЧП стоит магазинчик, продавец которого чудесным образом не пострадал. Как сообщает пресс-служба Добрянского районного суда, электромонтера, ответственного за строительство, будут судить. Он нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных работ, что привело к падению башенного крана на придомовую территорию дома №11 по улице Победы, где находились граждане и транспортные средства.

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