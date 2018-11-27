Пермская полиция ищет свидетеля преступления

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-27T09:59:21+03:00

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14 ноября в парке камней возле железнодорожного вокзала «Пермь-2» неизвестный выхватил у прохожего сумку. По данным оперативников, мужчина, который изображен на фото, мог стать свидетелем преступления.

Сотрудники уголовного розыска просят откликнуться мужчину, который мог бы помочь в раскрытии преступления. Кроме того, может, кому-то известно, кто изображен на фото и видео. Позвонить можно по телефонам: 218-83-93, 218-83-94, 229-28-38.

Ранее мы писали о том, что в Мотовилихинском районе Перми на дороге нашли тело женщины. Как выяснилось, убитая - таксистка. Ее ограбили два молодых парня, затушили, выкинули тело на обочину, а автомобиль - угнали. Личность одного из преступников была установлена. По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом «Новый Уренгой – Казань». Его задержали и доставили в полицию. В ходе проведения досмотра у 21-летнего подозреваемого нашли килограмм расфасованного наркотика, который он хотел продать.