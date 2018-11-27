Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-27T07:59:02+03:00

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Завтра, 28 ноября, будут зажжены огни на всех елках Перми. Событием дня станет церемония зажжения огней на главной елке Перми на площади перед Театром-Театром. Она начнется в 17 часов.

Первыми зрителями и участниками новогоднего чуда – зажжения огней на елках города – предстоит стать школьникам Перми. Планируется, что церемонии на центральной елке города станет порядка 1000 ребят.

Главную елку города зажжет главный Дед Мороз из Великого Устюга. Искусственная красавица уже готова – украшена гирляндой, игрушками и новыми светящимися «звездами».

После официальной церемонии на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка. Он будет размещен на территории 1 500 квадратных метров. Кроме того, у монумента «Героям фронта и тыла» оборудуют ледовый каток с линзой 3 000 квадратных метров.