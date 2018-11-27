Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
Завтра, 28 ноября, будут зажжены огни на всех елках Перми. Событием дня станет церемония зажжения огней на главной елке Перми на площади перед Театром-Театром. Она начнется в 17 часов.
Первыми зрителями и участниками новогоднего чуда – зажжения огней на елках города – предстоит стать школьникам Перми. Планируется, что церемонии на центральной елке города станет порядка 1000 ребят.
Главную елку города зажжет главный Дед Мороз из Великого Устюга. Искусственная красавица уже готова – украшена гирляндой, игрушками и новыми светящимися «звездами».
После официальной церемонии на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка. Он будет размещен на территории 1 500 квадратных метров. Кроме того, у монумента «Героям фронта и тыла» оборудуют ледовый каток с линзой 3 000 квадратных метров.