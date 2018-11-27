В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-27T07:38:34+03:00

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В Перми завершаются работы по восстановлению арт-объекта «Счастье не за горами». Сейчас изготавливают новые буквы и каркас «Счастья».

- Поскольку изначально арт-объект был задуман как временная инсталляция, каркас «Счастья», как и сами буквы, не были рассчитаны на длительное использование, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Установить объект планируется на прежнем месте в начале декабря.

Как пояснили в Городском центре охраны памятников, металлический каркас букв будет сделан из толстостенной металлической трубы, а сами буквы – из влагостойкой фанеры. Конструкции букв будут крепиться к существующему бетонному ограждению набережной.

Также арт-объект будет закреплен с расчетом на ветровые нагрузки. Он будет произведен с упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.

Напомним, что прежнее "Счастье не за горами" было демонтировало после того, как пермский художник Алексей Илькаев в ночь на 11 октября поменял буквы местами и превратил "счастье" в "смерть".