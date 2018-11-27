В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-27T07:07:52+03:00

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26 ноября в 21 час в Лысьве было отключено водоснабжение в 12 многоквартирных домах на ул. Чапаева из-за аварии на сетях. Без воды остались порядка 2 500 человек.

Как сообщили в администрации города, комиссия по чрезвычайным ситуациям проанализировала последствия аварии на сетях по ул.Чапаева. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз питьевой воды: бочки расположены у магазина «Старт» на ул. Чапаева и у аптеки на ул. Федосеева. Над устранением порыва работает бригада Лысьвенской сетевой компании.

Тем временем, в Добрянке осудят электромонтера, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Напомним, 19 февраля в Добрянке рухнул башенный кран. Он упал прямо на припаркованные автомобили. В соцсетях местные жители писали, что на месте ЧП стоит магазинчик, продавец которого чудесным образом не пострадал.