В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
26 ноября в 21 час в Лысьве было отключено водоснабжение в 12 многоквартирных домах на ул. Чапаева из-за аварии на сетях. Без воды остались порядка 2 500 человек.
Как сообщили в администрации города, комиссия по чрезвычайным ситуациям проанализировала последствия аварии на сетях по ул.Чапаева. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Организован подвоз питьевой воды: бочки расположены у магазина «Старт» на ул. Чапаева и у аптеки на ул. Федосеева. Над устранением порыва работает бригада Лысьвенской сетевой компании.
Тем временем, в Добрянке осудят электромонтера, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Напомним, 19 февраля в Добрянке рухнул башенный кран. Он упал прямо на припаркованные автомобили. В соцсетях местные жители писали, что на месте ЧП стоит магазинчик, продавец которого чудесным образом не пострадал.