2018-11-27T06:43:46+03:00
Происшествия

В Прикамье вторую неделю разыскивают 47-летнюю женщину

Всех, кому известно местонахождение женщины, просят позвонить в полицию
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В социальных сетях размещена информация о розыске пропавшей 47-летней Евгении Вячеславовны Сусловой. Еще 15 ноября женщина ушла из дома в поселке Юго-Камский и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить в полицию 02 (с сотового - 102).

Ранее мы писали, что в Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего Максима Е. Утром 26 ноября в соцсетях его друзья сообщили о том, что мужчина пропал. Уже ближе к вечеру они рассказали, что Максим погиб. Причина смерти устанавливается, проводится проверка, сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Тем временем, в Перми 26 ноября был обнаружен труп женщины. Тело обнаружили на площадке базы отдыха на улице Встречная.На место происшествия выехали стражи порядка. Личность погибшей установлена. Причины смерти женщины будут выясняться.

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