2018-11-27T06:31:04+03:00
Происшествия

В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб

Они катались по неокрепшему льду Камы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

25 ноября возле деревни Мошево двое мужчин на снегоходе провалились под лед. Они катались по неокрепшему тонкому льду Камы и ушли под воду, сообщили в Пермской краевой службе спасения.

Одному удалось выбраться на берег, второй вместе со снегоходом ушел под лед. На месте происшествия продолжают работать краевые спасатели.

Лед на реках еще непрочный, предупреждают спасатели. Он должен быть толщиной не менее 8-10 см, а при массовом катании – не менее 25 см. Кроме того, на различной технике можно передвигаться, используя только ледовые переправы.

- Двигаясь по льду в составе группы, необходимо идти друг за другом на дистанции 5-6 метров, - отмечают в службе. - Катание по льду, игры, спортивные соревнования требуют тщательной подготовки льда. Нельзя выходить на лёд в одиночку и в темное время суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз страны
В Перми новое «Счастье не за горами» сделают из металлической трубы и фанеры
В Лысьве произошла коммунальная авария, 2500 человек остались без воды
В Прикамье вторую неделю разыскивают 47-летнюю женщину
В Прикамье врачи осуждены за выдачу «липового» больничного мужчине, который отправился в отпуск
Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK
В Лысьве нашли мертвым пропавшего 34-летнего мужчину
«Счастье, что все остались живы». Электромонтера осудят за падение крана в Добрянке
Автор арт-объекта возмущен: пермский «красный человечек» появился в Самаре
В Перми на площадке базы отдыха нашли тело женщины
В Прикамье шестимесячный лосенок попал под поезд
Пермский край получит дополнительно из федерального бюджета 4 млрд рублей
В Прикамье женщину изнасиловали в заброшенном доме
В Прикамье грабителя, напавшего на женщину, поймали жители села
Житель Прикамья ударил 12-летнюю девочку бутылкой по голове и забрал у нее 180 рублей
В Пермском районе 42-летний мужчина изнасиловал престарелую мать
В Прикамье годовалая девочка утонула в ванной
В Перми женщина убила знакомую из ревности и сбросила труп в канализационный коллектор
С улиц Перми за выходные вывезли 18 тысяч кубометров снега
В Краснокамске проводится проверка по факту избиения школьницы
В Прикамье будут судить директора управляющей компании, который присвоил полмиллиона рублей
В Перми ревнивая женщина ударила ножом сожителя
В Перми в сквере имени Дзержинского «зажглись» ели
«Самоотдача игроков была запредельная». Пермский «Молот» одержал долгожданную победу
В Перми подросткам продавали пиво и спирт
В Перми у ЖК «Авиатор» водитель иномарки заехал в сугроб, чтобы не сбить пешехода
В Прикамье придут двадцатиградусные морозы