В Прикамье двое мужчин на снегоходе провалились под лед, один погиб

СЕГОДНЯ 06:31 2018-11-27T06:31:04+03:00

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25 ноября возле деревни Мошево двое мужчин на снегоходе провалились под лед. Они катались по неокрепшему тонкому льду Камы и ушли под воду, сообщили в Пермской краевой службе спасения.

Одному удалось выбраться на берег, второй вместе со снегоходом ушел под лед. На месте происшествия продолжают работать краевые спасатели.

Лед на реках еще непрочный, предупреждают спасатели. Он должен быть толщиной не менее 8-10 см, а при массовом катании – не менее 25 см. Кроме того, на различной технике можно передвигаться, используя только ледовые переправы.

- Двигаясь по льду в составе группы, необходимо идти друг за другом на дистанции 5-6 метров, - отмечают в службе. - Катание по льду, игры, спортивные соревнования требуют тщательной подготовки льда. Нельзя выходить на лёд в одиночку и в темное время суток.