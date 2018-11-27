2018-11-27T06:04:49+03:00
Общество

Администрация Перми опровергла информацию о запрете концерта IC3PEAK

Мэр города не посещал клуб, в котором должны были выступать опальные музыканты
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Накануне организаторы концерта IC3PEAK в пермском баре Cape Town заявили, что к ним приехал лично мэр города Дмитрий Самойлов и настоятельно рекомендовал им не проводить мероприятие из-за «суицидальной направленности» текстов коллектива. Несмотря на это, организаторы концерта скандальных музыкантов не намерены отменять выступление группы в Перми. Мероприятие должно состояться 27 ноября.

В свою очередь начальник информационного отдела пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова на своей странице в фейсбуке опровергла информацию о визите в пермский клуб Дмитрия Самойлова.

- Никаких запретов по проведению концерта от главы города не было, - сообщила Шушпанова. - Информация о визите в клуб не соответствует действительности. Надеюсь, что недостоверная информация не будет распространяться дальше.

Ранее мы писали, что организаторов подпольного казино осудили в Прикамье.

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