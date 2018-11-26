«Счастье, что все остались живы».Электромонтера осудят за падение крана в Добрянке

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-26T20:00:04+03:00

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В Добрянке осудят электромонтера, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Напомним, 19 февраля в Добрянке рухнул башенный кран. Он упал прямо на припаркованные автомобили. В соцсетях местные жители писали, что на месте ЧП стоит магазинчик, продавец которого чудесным образом не пострадал.

- Счастье, что все остались живы, - говорили очевидцы.

Как сообщает пресс-служба Добрянского районного суда, электромонтера, ответственного за строительство, будут судить.

- Он нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных работ, что привело к падению башенного крана на придомовую территорию дома №11 по улице Победы, где находились граждане и транспортные средства, - сообщили в пресс-службе. - В результате преступных действий обвиняемого механические повреждения получили автомобили, находящиеся на придомовой территории, законным владельцам которым причинен крупный ущерб на сумму 508 778 рублей.