2018-11-26T17:19:46+03:00
Происшествия

В Перми нашли тело женщины

Причины смерти устанавливаются
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Перми в понедельник, 26 ноября, был обнаружен труп женщины.

- В 14-00 в полицию поступило сообщение о том, что найдено тело женщины, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - На место происшествия выехали стражи порядка. Личность погибшей установлена.

Причины смерти женщины будут выясняться.

Ранее мы писали о том, что в Мотовилихинском районе Перми на дороге нашли тело женщины. Как выяснилось, убитая - таксистка. Ее ограбили два молодых парня, затушили, выкинули тело на обочину, а автомобиль - угнали. Личность одного из преступников была установлена. По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом «Новый УренгойКазань». Его задержали и доставили в полицию. В ходе проведения досмотра у 21-летнего подозреваемого нашли килограмм расфасованного наркотика, который он хотел продать.

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