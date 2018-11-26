В Прикамье шестимесячный лосенок попал под поезд

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-26T15:01:48+03:00

С начала года произошло 91 ДТП с участием диких животных

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С 19 по 25 ноября в Прикамье произошло три аварии, в которых погибли три лося. Так, 21 ноября в Добрянском районе между станциями Кухтым и Кыж поезд сбил шестимесячного лосенка.

На следующий день в Чернушинском районе на 77 километре автодороги Оса-Чернушка под колеса грузового автомобиля угодил четырехлетний самец лося.

25 ноября в Чусовском районе на трассе Кунгур-Горнозаводск неустановленный автомобиль сбил полуторагодовалую самку лося и скрылся.

Всего с начала года краевое министерство природы зафиксировало 91 дорожно-транспортные происшествие с участием диких животных.

Ранее мы писали, что в Перми иномарка врезалась в пешеходов, которые стояли на тротуаре. 53-летний мужчина и 17-летняя девушка госпитализированы в больницу. Авария произошла 22 ноября в 19 часов Кировском районе Перми. «Тойота» врезалась в людей, которые стояли на перекрестке и ожидали зеленого сигнала светофора.