2018-11-26T15:01:48+03:00
Происшествия

В Прикамье шестимесячный лосенок попал под поезд

С начала года произошло 91 ДТП с участием диких животных
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 19 по 25 ноября в Прикамье произошло три аварии, в которых погибли три лося. Так, 21 ноября в Добрянском районе между станциями Кухтым и Кыж поезд сбил шестимесячного лосенка.

На следующий день в Чернушинском районе на 77 километре автодороги Оса-Чернушка под колеса грузового автомобиля угодил четырехлетний самец лося.

25 ноября в Чусовском районе на трассе Кунгур-Горнозаводск неустановленный автомобиль сбил полуторагодовалую самку лося и скрылся.

Всего с начала года краевое министерство природы зафиксировало 91 дорожно-транспортные происшествие с участием диких животных.

Ранее мы писали, что в Перми иномарка врезалась в пешеходов, которые стояли на тротуаре. 53-летний мужчина и 17-летняя девушка госпитализированы в больницу. Авария произошла 22 ноября в 19 часов Кировском районе Перми. «Тойота» врезалась в людей, которые стояли на перекрестке и ожидали зеленого сигнала светофора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский край получит дополнительно из федерального бюджета 4 млрд рублей
В Прикамье женщину изнасиловали в заброшенном доме
В Прикамье грабителя, напавшего на женщину, поймали жители села
Житель Прикамья ударил 12-летнюю девочку бутылкой по голове и забрал у нее 180 рублей
В Пермском районе 42-летний мужчина изнасиловал престарелую мать
В Прикамье годовалая девочка утонула в ванной
В Перми женщина убила знакомую из ревности и сбросила труп в канализационный коллектор
С улиц Перми за выходные вывезли 18 тысяч кубометров снега
В Краснокамске проводится проверка по факту избиения школьницы
В Прикамье будут судить директора управляющей компании, который присвоил полмиллиона рублей
В Перми ревнивая женщина ударила ножом сожителя
В Перми в сквере имени Дзержинского «зажглись» ели
«Самоотдача игроков была запредельная». Пермский «Молот» одержал долгожданную победу
В Перми подросткам продавали пиво и спирт
В Перми у ЖК «Авиатор» водитель иномарки заехал в сугроб, чтобы не сбить пешехода
В Прикамье придут двадцатиградусные морозы