2018-11-26T14:33:03+03:00
Экономика

Пермский край получит дополнительно из федерального бюджета 4 млрд рублей

Заметно увеличатся расходы на дорожное строительство
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Внесены корректировки в проект краевого бюджета, который будут рассматривать депутаты Законодательного Собрания 29 ноября.

После корректировки объем доходов краевого бюджета установлен на уровне 132 млрд 161 млн рублей. Показатель выше первоначального объема на 13,9%. В нем учтены дополнительные средства из федерального бюджета - порядка 14 млрд рублей. Расходы краевой казны составят 136 млрд. 913млн. рублей. Об этом сообщил в своем блоге председатель Законодательного Собрания Прикамья Валерий Сухих.

Спике парламента также отметил увеличение расходов краевого дорожного фонда. На дорожное строительство планируется потратить больше на 600 млн. рублей в 2019 году и на 740 млн. рублей — в 2020 году.

- На мой взгляд, созданы финансовые условия для прорыва в дорожном строительстве, а стало быть, для повышения качества жизни в территориях края, - отметил Валерий Сухих.

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