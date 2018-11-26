2018-11-26T14:16:53+03:00
Происшествия

В Прикамье женщину изнасиловали в заброшенном доме

Чтобы она не позвала на помощь, ее ударили несколько раз о ступеньки лестницы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В конце июня этого года в Ординском районе 33-летний мужчина изнасиловал свою знакомую. Они выпивали в кампании в заброшенном доме. После совершения преступления мужчина несколько раз ударил свою приятельницу головой о ступеньки лестницы, чтобы она не позвала на помощь. Женщина потеряла сознание, а насильник скрылся.

Полиция арестовала подозреваемого в изнасиловании. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело завершено, житель Ординского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Тем временем, житель Прикамья ударил бутылкой по голове 12-летней девочке и забрал 180 рублей. Дело происходило вечером 11 сентября в прикамском селе. 46-летний мужчина задержан и предстанет перед судом.

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