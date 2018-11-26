В Прикамье грабителя, напавшего на женщину, поймали жители села

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-26T13:40:56+03:00

Они удерживали его до приезда полиции

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В сентябре 26-летнюю жительницу Кудымкарского района ограбили на улице Советской села Белоево, вблизи моста через реку Мечкор. Неизвестный напал на женщину сзади, схватил за волосы и угрожая ножом, потребовал отдать ему сотовый телефон. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшая была вынуждена отдать мобильник незнакомцу. Получив имущество, он скрылся.

Девушка пошла в полицию и подробно описала приметы нападавшего. Они были переданы наружным нарядам полиции, Участковые начали подворовой обход населения.

О местонахождении преступника в полицию сообщили бдительные граждане. Они увидели мужчин, на окраине села, поймали его и удерживали до приезда полиции.

Выяснилось, что разбойное нападение совершил ранее судимый 32-летний пермяк. Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.