Житель Прикамья ударил бутылкой по голове 12-летней девочке и забрал 180 рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-26T13:07:26+03:00

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Вечером 11 сентября в прикамском селе 46-летний мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку. Он ударил школьницу стеклянной бутылкой по голове, похитил 180 рублей и скрылся. Следователь совместно с оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки вычислили преступника. Мужчина был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие завершено. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее мы писали, что в Перми ревнивая женщина ударила ножом сожителя. 25 ноября ночью 28-летняя пермячка выпивала вместе со своим сожителем в квартире в доме на ул. Леонова в Индустриальном районе краевого центра. Опьянев, она приревновала 31-летнего мужчину и ударила его ножом. Мужчина госпитализирован. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.