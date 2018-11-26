2018-11-26T12:31:43+03:00
Происшествия

В Пермском районе 42-летний мужчина изнасиловал престарелую мать

Следующие восемь с половиной лет он проведет в колонии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Дикое преступление было совершено в Пермском районе 28 июня этого года. Пьяный 42-летний мужчина изнасиловал свою престарелую мать. При этом, он угрожал ее убить.

Мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, соединенном с угрозой убийства. Состоялся суд. Он вынес вердикт - восемь с половиной лет лишения свободы с в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе следственного комитета Прикамья.

Ранее мы писали, что жительница Перми на квартире своего знакомого мужчины убила 42-летнюю женщину. Она приревновала свою знакомую к другу. После совершения преступления она попросила своего друга избавиться от тела. Мужчина согласился, и они сбросили труп в канализационный коллектор. Женщину осудили за убийство и приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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