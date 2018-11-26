В Прикамье годовалая девочка утонула в ванной

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-26T12:06:24+03:00

Мать оставила ее одну и ушла расстилать ей постель

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8 октября в Березниках погибла годовалая девочка. Ребенок купался в ванной. Мама оставила девочку одну и ушла расстилать ей постель. Девочка утонула в ее отсутствие, сообщили в краевом следственном комитете.

36-летняя мама ребенка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Березниках 12-летняя школьница покончила с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В следственном комитете отметили, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следственными органами будет дана оценка действиям (бездействию) должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.