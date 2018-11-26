2018-11-26T10:26:14+03:00
Происшествия

В Перми женщина убила знакомую из ревности и сбросила труп в канализационный коллектор

Избавиться от тела ревнивице помогал ее друг
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Перми на квартире своего знакомого мужчины убила 42-летнюю женщину. Она приревновала свою знакомую к другу. После совершения преступления она попросила своего друга избавиться от тела. Мужчина согласился, и они сбросили труп в канализационный коллектор.

22 ноября в Орджоникидзевском районе Перми состоялся суд. Женщину осудили за убийство и приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден за укрывательство особо тяжкого преступления. Ему назначен штраф в 100 тысяч рублей, который был впоследствии смягчен до 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Тем временем, в Прикамье пьяный уголовник до полусмерти избил любовницу. Суд приговорил домашнего тирана к четырем годам лишения свободы.

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