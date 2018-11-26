С улиц Перми за выходные вывезли 18 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-26T10:09:26+03:00

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В Перми за выходные выпало порядка 5 миллиметров осадков. С улиц города подрядчики вывезли 18 тысяч кубометров снега, а с начала зимы – уже 29 тысяч.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, в выходные работали 230 снегоуборочных машин. Ручную уборку осуществляли 320 человек.

Тем не менее, в социальных сетях встречались сообщения о недостаточно качественной уборке пешеходных дорожек. Были отмечены 15 мест, где требовалась обработка противогололедными материалами. В частности, на Комсомольском проспекте, улицах Куйбышева, Петропавловской, Екатерининской, 25 Октября. Эти замечания были направлены в районные учреждения благоустройства для отработки.

Вечером глава Перми Дмитрий Самойлов проверит, как подрядчики справляются с уборкой снега. Такие объезды проводятся поздно вечером, поскольку крупногабаритную технику для уборки и вывозки снега подрядчики выводят в основном ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта, сообщили в мэрии Перми.