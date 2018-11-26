В Краснокамске проводится проверка по факту избиения школьницы

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-26T09:50:26+03:00

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19 ноября в школе Краснокамска произошел конфликт между учениками пятого класса. По предварительным данным, дети на стадионе играли в снежки. Мама пострадавшей написала в соцсетях, что пятеро одноклассников избили девочку. У девочки зафиксированы ушиб позвоночника и сотрясение мозга. Школьницу в снегу нашли учителя.

- Девочка попала в одного из одноклассников, - сообщили в краевом министерстве образования. - Тот поставил ей подножку и уронил девочку на снег. Пока не установлено умысла по причинению вреда и неприязненных отношений между участниками событий.

В ведомстве уточнили, что сейчас организовано служебное расследование действий сотрудников школы, восстанавливается картина произошедшего инцидента между детьми. Материалы дела переданы в отдел внутренних дел и Прокуратуру Краснокамского района. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

В школе проводится работа с учениками и родителями класса, где случилось происшествие. Для урегулирования конфликта привлечены специалисты психологического центра «Компас» и муниципальной службы примирения. Девочке при необходимости будет оказана психологическая помощь с согласия родителей.