В Прикамье будут судить директора управляющей компании, который присвоил полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-26T09:24:46+03:00

Он взял деньги под отчет и потратил на свои нужды

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В Краснокамске сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции выявлены случаи присвоения денежных средств. С мая 2016 года по май 2017 года 43-летний директор управляющей компании Краснокамска похитил более 500 тысяч рублей.

Директор УК под предлогом оплаты коммунальных услуг получил денежные средства в сумме 1 225 000 рублей. Лишь 772 тысячи рублей он потратил по назначению, остальные деньги он присвоил и использовал на личные нужды, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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