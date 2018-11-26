В Перми ревнивая женщина ударила ножом сожителя

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-26T08:20:56+03:00

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25 ноября ночью 28-летняя пермячка выпивала вместе со своим сожителем в квартире в доме на ул. Леонова в Индустриальном районе краевого центра. Опьянев, она приревновала 31-летнего мужчину и ударила его ножом.

- Мужчина с проникающим колото-резаным ранением живота был госпитализирован, - сообщили в краевой полиции. - Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тем временем, на центральной улице Ленина в Нытве в выходные произошла целая серия ограблений. Полицейские раскрыли два из них. В полицию в 4 часа утра позвонила 26-летняя местная жительница. Она сообщила, что входила во двор дома на улице Ленина в Нытве, с собой у нее была сумочка с двумя тысячами рублей. В темном дворе ее подкараулили грабитель. Он напал на молодую женщину и выхватил из рук сумку.