2018-11-26T08:13:28+03:00
Общество

В Перми в сквере имени Дзержинского «зажглись» ели

А главный ледовый городок разместится перед ДКЖ
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в сквере им. Дзержинского светодиодными гирляндами оформили две живые ели. Зажигаться они будут ежедневно, с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до полуночи, а в праздничные дни с 17:00 до 09:00.

А главный ледовый городок Дзержинского района вновь разместится перед Дворцом культуры железнодорожников (улица Локомотивная, 1). В этом году он будет посвящен 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Все скульптуры будут объединены единой темой «Пермь – моя планета». Среди них - композиция «Космонавт» для фотографирования, интерактивная зона с малой горкой «Комета», интерактивная зона с двумя ледяными чашами для катания «Кратеры». А для детей постарше построят большую ледяную горку с двумя закругленными скатами «Космолет». Все они будут оборудованы разноцветной внутренней подсветкой.

Как сообщили в администрации Перми, обустройство ледового городка запланировано к 20 декабря.

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