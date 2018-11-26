2018-11-26T07:47:23+03:00
Спорт

«Самоотдача игроков была запредельная». Пермский «Молот» одержал долгожданную победу

Подопечные Вячеслава Долишни обыграли курганский клуб «Зауралье»
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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«Молот-Прикамье» на глазах 4 500 зрителей одержал долгожданную победу. Под руководством нового главного тренера Вячеслава Долишни пермяки в упорном поединке переиграли курганский клуб «Зауралье» 2:1.

Во втором периоде Сергей Абрамов открыл счет. В третьей двадцатиминутке курганцы отквитали гол. В овертайме на последней минуте победу пермякам принес Руслан Шайхулов.

Исполняющий обязанности главного тренера «Молота-Прикамье» Вячеслав Долишня на послематчевой пресс-конференции отметил запредельную самоотдачу игроков команды

- Что тут ещё добавить? - заявил наставник «молотобойцев. - Спасибо огромное ребятам за то, что проявили характер, молодцы. И хочется добавить: большое спасибо болельщикам за поддержку.

После победы «молотобойцы» поднялись на 24-е место в турнирной таблице. Сейчас пермякам предстоит вояж в Китай. 30 ноября «молотобойцы» сыграют с ХК «Ценг Тоу», а 2 декабря - с «КРС Оэрджи».

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