В Перми подросткам продавали пиво и спирт

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-26T07:29:43+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми общественники совместно с полицией провели рейд по торговым точкам. Были зафиксированы случаи продажи алкоголя подросткам, а также изъята контрафактная продукция.

Так, 39-летняя сотрудница магазинана улице Академика Веденеева продала подростку пиво, не удостоверившись в его возрасте. Общественники незамедлительно сообщили об этом в полицию. Женщине грозит штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

В магазине на улице Цимлянская продали спирт. Под прилавком полицейские обнаружили несколько бутылок фальсифицированного алкоголя. Как выяснилось, в магазине отсутствовала лицензия. Из незаконного оборота изъято около 10 литров алкогольной продукции и 30 бутылок этилового спирта. В отношении индивидуального предпринимателя будет составлен протокол об административном правонарушении. Назначены экспертизы. За выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю грозят штрафы на сумму до 40 тысяч рублей.