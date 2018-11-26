В Перми у ЖК «Авиатор» водитель иномарки заехал в сугроб, чтобы не сбить пешехода

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-26T06:55:28+03:00

На этом участке уже несколько дней не работает светофор

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В Перми у ЖК «Авиатор» на дамбе Старцева - Стахановская водитель иномарки чудом избежал столкновения с пешеходом, который перебегал дорогу. Из-за экстренного торможения машину занесло в сугроб. В комментариях под постом в Instagram многие пользователи пишут, что на этом участке уже несколько дней не работает светофор.

Водители пишут, что «автомобиль даже на шипованной резине не имеет возможности быстро остановиться и пешеходам следует быть осторожнее». А пешеходы, напротив, требуют, чтобы водители притормаживали у пешеходного перехода и пропускали людей.

Ранее мы писали, что в аварии в Пермском крае погибли три человека. ДТП случилось на трассе Чайковский - Кукуштан. Автомобиль "Рено" столкнулся с грузовиком. Погибли водитель иномарки и двое его пассажиров. Причины аварии еще устанавливаются сотрудниками полиции. Проводится проверка.