В Прикамье придут двадцатиградусные морозы

СЕГОДНЯ 06:38 2018-11-26T06:38:33+03:00

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Пермские синоптики сообщают, что на этой неделе на территории региона начнет распространяться холодный арктический воздух, в результате чего к середине недели возможно значительное понижение температуры.

- Если в понедельник преимущественный температурный диапазон составит в дневное время -5...-10 градусов, то к среде 28 ноября днем температура может не превысить -15...-20 градусов, - говорят в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также продолжит идти снег. Уже сформировавшийся снежный покров толщиной 15–30 см подрастет еще минимум на 5–10 см.

В целом, метеорологи отмечают, что температура на этой неделе будет ниже нормы на 2-3 градуса на юге и на 6-8 на севере Прикамья.

Тем временем, в Перми на ледовый городок потратят на 4 миллиона рублей меньше, чем в прошлом году. Стоимость контракта на его возведение и обслуживание составила 17 миллионов рублей